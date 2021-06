Białystok. Oferty pracy w urzędzie miejskim i marszałkowskim. Zobacz, kto ma szansę na pracę i za ile?

Na stanowisko podinspektora w departamencie komunikacji społecznej wpłynęło 10 ofert, z czego osiem spełniło wymagania niezbędne i zostało dopuszczonych do konkursu. Jeśli chodzi o warunki pracy, to pierwsza umowa o pracę miała być zawarta na czas określony do 6-u miesięcy z wynagrodzeniem brutto w przedziale 2800 – 3000 zł. W zamian kandydaci mieliby prowadzić takie działania jak:

aktualizacja, monitorowanie i zarządzanie (techniczne, graficzne, funkcjonalne) portalem miejskim www.bialystok.pl, wykonywanie czynności związanych z dostępnością cyfrową www.bialystok.pl, pomoc techniczna w realizacji medialnej konferencji prasowych, uczestniczenie w prowadzeniu profili Miasta w mediach społecznościowych, kreatywny udział w tworzeniu i realizacji promocyjnej wizji Miasta.