Białystok. Niepełnosprawny mężczyzna nie mógł dostać się do toalety. "Biedronka upokorzyła mojego ojca"

- Stanęłam na kopercie przy Biedronce - opowiada Iwona Chomicz, córka pana Witolda. - Tato został w aucie, a ja z mamą poszłam na zakupy. Gdy wróciłyśmy, już widziałyśmy, że coś się dzieje niedobrego. Drzwi w samochodzie były pootwierane. Tato stał zdenerwowany przy aucie, cały pąsowy. Dał jednak do zrozumienia, że musi skorzystać z toalety. Powiedziałam, że obok jest toaleta dla niepełnosprawnych i możemy podejść. Tato podniósł ręce i rozumiałam, że zapewne jest zamknięta. Podeszłam do toalety, szarpnęłam za klamkę i rzeczywiście drzwi nie ustępowały.

Pani Iwona pobiegła do Biedronki po klucz. Podeszła do pierwszej kasjerki, która zaczęła szukać go w swoim kantorku. Klucza nie było. Poszła do drugiej kasy, potem do trzeciej, czwartej... ale bezskutecznie. Obszukała wszystkie kasy i wezwała kierowniczkę sklepu.

- Kobieta powiedziała, że nie ma klucza - relacjonuje pani Iwona. - Zapytałam: „Jak to pani nie ma klucza?”, a ona na to: „No, nie mam”. Trwało to tak długo, że zostawiłam te panie w sklepie i pobiegłam z powrotem do taty.

Mężczyzna stał przy aucie zapłakany, roztrzęsiony i zagubiony. Nie wytrzymał.