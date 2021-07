Białystok. Niedziela handlowa na giełdzie. Ile kosztują warzywa, kwiaty i owoce na targu przy Andersa? Sprawdź ceny!

Plac przed giełdą przy Andersa to miejsce, gdzie można kupić w niedzielę nie tylko warzywa i owoce, ale też zazwyczaj ubrania, pieczywo, sery czy jajka. U sprzedawców można dostać prawie wszystko, co w sezonie letnim jest potrzebne w gospodarstwie domowym m.in. sadzonki kwiatów do ogrodu. Padający od rana deszcz nie zniechęcił zarówno sprzedających, jak i kupujących. Choć w porównaniu do poprzednich tygodni nie tak licznie.

