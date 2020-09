Białystok. Niebezpieczne miejsca w dzielnicach Antoniuk, Piasta, Dziesięciny, Białostoczek. Tam często interweniuje policja [2.09.2020]

Niebezpieczne miejsca w Białymstoku. Tam interweniuje policja

W tych miejscach w Białymstoku dość regularnie dochodzi do zakłócania porządku i to tam często zmuszeni są do interwencji funkcjonariusze policji. Tym razem sprawdziliśmy niebezpieczne miejsca m.in. na Antoniuku, Dziesięcinach, Piasta i Wysokim Stoczku. Zobacz, gdzie lepiej nie kręcić się po zmroku.