Białystok. Nie ma zgody radnych na budowę bloku na Bojarach. Inwestor: Nie poddaję się (ZDJĘCIA)

Już dawno nie było takiej zgody w miejskiej radzie. 25 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały blokującej inwestycję na Bojarach. Uchwałę postulował również prezydent.

- Chciałem przypomnieć, że moim celem od początku prezydentury była ochrona Bojar. Nie byłoby dzisiejszej dyskusji, gdyby nie to, że jedno z ugrupowań politycznych uchwaliło ustawę tzw. lex deweloper. Ustawa uderza w samorządy, pozbawia je władztwa urbanistycznego i w dużej mierze architektonicznego - mówił podczas sesji Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. - Podtrzymuję negatywne głosy w stosunku do wojewódzkiej konserwator zabytków. To sprawa polityczna, bo nie ma przypadkowych stanowisk w czasach PiS. Pani konserwator nie stanęła na wysokości zadania, bo może nie umiała, z wykształcenia nie jest historykiem sztuki, zajmowała się prawami kobiet. Gdyby nie nominacja polityczna, może mielibyśmy konserwator, która stoi murem za Bojarami i mieszkańcami - dodał prezydent.