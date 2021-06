Białystok. Nie będzie utwardzenia terenu gminnego na os. Białostoczek. Miasto nie ma pieniędzy. Przez srogą zimę

Z prośbą o naprawę, utwardzenie, ewentualne ułożenie na odcinku ulicy Białostoczek chodnika dla pieszych, zwrócił się w imieniu mieszkańców do Zarządu Dróg Miejskich radny Henryk Dębowski.

- Od wielu lat teren należący do gminy Białystok o szerokości ok. 3 m i długości ok. 40 m, przylegający do nieruchomości położonej przy ul. Białostoczek 4 jest zaniedbany i wymaga pilnego zagospodarowania. Budowa chodnika dla pieszych z możliwością zaparkowania pojazdów byłaby idealnym rozwiązaniem dla mieszkańców - uzasadniał szef klubu PiS. Zaapelował do władz o ujęcie tej niewielkiej inwestycji w budżecie na 2022 rok.