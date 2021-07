Białystok. Naukowcy z UMB odkryli przypadki zakażeń dwoma wariantami koronawirusa jednocześnie

Na początku naukowcy z UMB myśleli, że to błąd laboratorium. Ale gdy okazało się, że takich przypadków jest więcej, to stało się jasne, że to nie pomyłka. Chodzi o przypadki osób zakażonych dwoma różnymi wariantami koronawirusa jednocześnie.

Jak to możliwe, że jedna osoba może być zakażona dwoma wariantami koronawirusa?

- Trudno powiedzieć. Tu jest sporo zmiennych. Co ciekawe, w przypadku wirusa Sars-CoV-2 nie jest możliwa tzw. rekombinacja. Co to znaczy? Otóż, kiedy spotkają się dwie osoby zakażone dwoma różnymi wariantami koronawirusa i wzajemnie się zainfekują, to nie może dojść do połączenia się tych szczepów w jeden. Ich materiały genetyczne nie mogą się wymieszać. W związku z tym, może dojść do koinfekcji, czyli jednoczesnego występowania dwóch szczepów wirusa u jednego pacjenta. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Ale wiem, że nie jest to niemożliwe.