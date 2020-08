Białystok. Napadł na człowieka w jego mieszkaniu. Ukrywał się przez osiem miesięcy. 19-latek trafił już do aresztu

Do zdarzenia doszło na początku roku w jednym z mieszkań na osiedlu Piaski. Trzech mężczyzn zaatakowało 42-latka uderzając go po całym ciele. Jeden z napastników wyjął nóż i zranił pokrzywdzonego w nogę. Mężczyźni wykorzystując sytuację zabrali pokrzywdzonemu dwa telefony komórkowe i kartę bankomatową. Łączna kwota strat oszacowana przez właściciela to ponad 1700 złotych.

Jeszcze tego samego dnia mundurowi zatrzymali podejrzanego 34-latka. Drugi wpadł w ręce mundurowych następnego dnia. Obaj usłyszeli zarzuty.

Trzeci z napastników ukrywał się przez osiem miesięcy. W środę po godz. 11, na osiedlu Dziesięciny, mundurowi zaskoczyli swoją wizytą 19-latka. Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu. Usłyszał już zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.