Białystok. Nad zalewem na Dojlidach odbyły się zawody triathlonowe Elemental Tri Series (zdjęcia)

Triathlon to jedna z najbardziej wszechstronnych form ruchu. Rywalizacja obejmuje pływanie, jazdę na rowerze i bieganie. W ostatnią niedzielę wakacji w Białymstoku odbył się finał prestiżowego cyklu Elemental Tri Series, który gościł już w Olsztynie i Rawie Mazowieckiej. To impreza dla amatorów i wyczynowców, na których czekało niemałe wyzwanie. W ramach wydarzenia odbyły się mistrzostwa Polski w triathlonie i w paratriathlonie, Puchar Polski Elity i Młodzieżowców oraz Turniej Nadziei Olimpijskich.

Do ostatniej wymienionej rywalizacji zaproszono również młodzież z Węgier, Słowacji, Czech i Polski. To już czwarty raz, kiedy goszczą oni w Białymstoku. Podstawowym celem rywalizacji jest współzawodnictwo młodych osób z tych krajów. Pozwala to porównać możliwości i poziom sportowy z zawodnikami zza granicy. Ponadto zawody pozwolą wyłonić najlepszych i najbardziej perspektywicznych triathlonistów, którzy rokują największe nadzieje na start w Igrzyskach Olimpijskich. W programie były także zawody biegowe i pływackie dla dzieci.