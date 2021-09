Białystok. Na Politechnice Białostockiej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Uniwersytet dziecięcy przy Politechnice funkcjonuje od przeszło 12 lat. Studentami mogą zostać uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Akcja z roku na rok zyskuje na popularności. Dołączają do niej kolejne miasta.

- Bardzo się cieszę, że mamy dziś możliwość bezpośredniego spotkania. Mam nadzieję, że Podlaski Uniwersytet Dziecięcy był dla jego uczestników inspiracją, żeby dążyć do rozwijania pasji, pomysłów, również w przyszłości. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy was gościli w murach Politechniki Białostockiej – powitała zebranych prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB.

Rektor największej technicznej uczelni w regionie podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w działanie PUD, jego partnerom, w tym Województwu Podlaskiemu, które wsparło inicjatywę kwotą 27 tys. zł.

- Jak udany to projekt, świadczy najlepiej liczba zainteresowanych udziałem dzieci. To budująca świadomość, że ci młodzi ludzie chcą się rozwijać, są żądni wiedzy oraz ciekawi świata i otaczającej rzeczywistości. „Podlaski Uniwersytet Dziecięcy” to kolejna cegiełka w ich rozwoju, rozbudzająca potrzebę zdobycia wiedzy i wykształcenia – napisał Artur Kosicki w liście odczytanym przez Izabelę Smaczną-Jórczykowską