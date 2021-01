Białystok. Na mapie administracyjnej pojawi się 29 osiedle. To historyczna Bagnówka. Będzie też ulica Agnieszki Osieckiej.

Białystok. Radny Henryk Dębowski prosi wojewodę podlaskiego, by przyjrzał się stanowiskom przyjmowanym przez radę mista. Bo są polityczne

Nie służą one zaspokajaniu potrzeb wspólnoty, do czego zostaliśmy powołani. W dużej mierze mają kontekst polityczny - uważa radny Henryk Dębowski. Szef klubu PiS zwrócił się do wojewody, by pochylił się w trybie nadzorczym nad treścią stanowikk i apeli przyjętych przez radę miasta.