Białystok. Mur dawnego cmentarza gettowego jest w opłakanym stanie. Tymczasem rocznica powstania w getcie białostockim już dziś

Sprawa renowacji muru przy placu Mordechaja Tenenbauma w Białymstoku trwa już 2 lata. Stowarzyszenie Miasto Mieszkańców wysłało wtedy petycję do prezydenta Białegostoku, Tadeusza Truskolaskiego z prośbą o zajęcie się sprawą. Mieszkańcy zwracali też uwagę na brak tabliczki informującej o tym, co w tym miejscu się znajdowało. W odpowiedzi otrzymali pismo, z którego wynika, że miasto wskutek zmniejszenia się dochodów budżetu miasta niezbędne są ograniczenia w wydatkach i inwestycjach. Prezydent Truskolaski odpisał również, że prośba zostanie prawdopodobnie rozpatrzona w roku 2020.

- Mamy rok 2021, sierpień, a więc miesiąc, w którym będą obchodzone uroczystości upamiętniające powstanie w białostockim getcie, a mur po dawnym cmentarzu wygląda coraz gorzej. Brak opieki konserwatorskiej oraz warunki atmosferyczne powodują, że mur się rozpada. Ciekawe co odpowie pan Prezydent, gdy podczas uroczystości któryś z uczestników zapyta go o to, co się dzieje z tym murem? - pisał w mailu do naszej redakcji Bogusław Koniuch, przedstawiciel stowarzyszenia Miasto Mieszkańców.