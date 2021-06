Białystok może pomóc Białorusinom. Potrzebne są mieszkania do wynajęcia, praca, wsparcie psychologiczne

- Zgłaszają się do nas ludzie, którzy decyzję o przyjeździe podjęli nierzadko w ciągu godzin, którzy nie przyjechali, oni uciekali, którzy zostawili swój dobytek, swoją pracę. Często te osoby uciekały tylko z tym, co zdołały ze sobą zabrać, nie znają języka polskiego, nie mają wiedzy o rynku pracy, nie są zorientowani np. w edukacji, nie mają także pieniędzy chociażby na przetrwanie na najbliższe miesiące. - mówi Łukasz Pogorzelski, wiceprezes fundacji.

- Chciałbym wystosować apel do mieszkańców woj. podlaskiego. Polacy, którym los sąsiadów zza wschodniej granicy nie jest obojętny i chcą pomóc obywatelom Białorusi w trudnych dla nich czasach, mogą się z nami skontaktować. Potrzebni są nauczyciele języka polskiego, psychologowie, prawnicy, właściciele firm i osoby, które mogą wynająć swoje mieszkanie. Zapraszamy również do współpracy osoby, które mogą zaopiekować się osobami, które przyjeżdżają do Polski i czasami potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, rozmowy, wsparcia. Oni tam zostawili wszystko, tutaj przyjeżdżają często tylko z plecakiem. Nie mają nic i nie znają nikogo. Potrzebują drugiego człowieka, by stanąć na nogi - apelował o solidarność z Białorusią szef fundacji.