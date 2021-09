Białystok. Mieszkańcy zaniepokojeni układaniem kostki brukowej wokół drzew przy ul. Zwycięstwa. Powstaną tam tymczasowe przystanki

Okazuje się, że ułożenie kostki brukowej wzdłuż fragmentu ulicy Zwycięstwa ma związek z planowanym remontem okolic dworca PKP. Ze względu na prace budowlane konieczne będzie przeniesienie obu przystanków autobusowych.

- Na wniosek wykonawcy tymczasowy przystanek ma zostać ustawiony naprzeciwko wjazdu do Madro (po drugiej stronie ulicy). W tej chwili nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi. Przystanek zlokalizowany na placu przed dworcem PKP oraz przy Kolejowej, zostaną wyłączone na czas budowy inwestycji. Aby zagwarantować drzewom dostęp do wody, wykonawca odsunął płytki, które były ułożone przy pniach - mówi Anna Kowalska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.