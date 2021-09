Białystok Mieszkańcy walczą o poszerzenie wjazdu przy bloku Radzymińska 24. O pomoc poprosili radnych. Miasto nie daje im jednak nadziei

W tej części osiedla Białostoczek trwa przebudowa sieci ciepłowniczej. Z tego powodu w pewnym momencie został zamknięty dojazd od ulicy Radzymińskiej do bloków przy ul. Radzymińskiej 24, 26, 22, 40, ul. Sokólskiej 31 oraz domów jednorodzinnych.

- Wjazd z ulicy i dojazd odbywał się poprzednio przez działkę miejską 973/3. Wjazd w szczycie budynku przy ul. Radzymińskiej 24 był bardzo wąski, przez co nie było możliwości bezpiecznego mijania się z jadącymi z naprzeciwka pojazdami. Aby bezpiecznie wykonać manewr mijania, auta musiały zjeżdżać na chodnik z połamanych płytek chodnikowych napisał w interpelacji do prezydenta radny Henryk Dębowski, do którego zwrócili mieszkańcy z prośbą o interwencję.