Białystok. Mieszkańcy kilkunastu bloków na os. Białostoczek przez dwa dni nie będą mieć ciepłej wody

I ewidentnie antycypuje, bo już w tym tygodniu wie, że na początku przyszłego będzie awaria - nie kryje irytacji mieszkaniec os. Białostoczek.

Powołuje się na komunikat Enea Ciepło:" W dniach od 05.07.2021 (poniedziałek) od godz. 8.00 do dnia 06.07.2021 (wtorek) do godz. 23.00, w związku z awarią na sieci magistralnej nastąpi przerwa w dostawie ciepła do n/w budynków...". Są to: