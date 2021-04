Białystok. Miasto zarejestrowało periodyk papierowy. Biuletyn informacyjny ma się ukazywać raz w miesiącu. OPRAC.: red

Druk pierwszego numeru kosztował 10 tys. zł. Biuletyn będzie ukazywał się co miesiąc o ma dotrzeć do białostoczan wykluczonych cyfrowo. Ma być dostarczany m.in. do skrzynek.