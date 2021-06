Białystok. Miasto wybuduje przy ulicy Bema nowy blok komunlany. Ma być gotowy w 2023 roku. Będzie w nim 186 mieszkań

W nowym budynku będą mieszkania o powierzchni od 25 do 58 m2. Aż 46% lokali będzie dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Garaż podziemny obejmie 90 miejsc postojowych. Garaż wolnostojący, wielopoziomowy zapewni 79 miejsc postojowych. Powstanie też droga wewnętrzna z 73 miejscami postojowymi, ścieżką rowerową, chodnikami i zjazdami do garaży podziemnych. Zostanie wybudowana cała infrastruktura techniczna: instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa , podziemny zbiornik retencyjny wód deszczowych, przyłącze elektryczne, kanalizacja kablowa i telekomunikacyjna.

- Z jednej strony walczymy o to, by mieszkańcy korzystali z komunikacji zbiorowej, z drugiej daje wysokie wskaźniki miejsc parkingowych przy budowach. To się mija z celem, bo zachęcamy ludzi do jeżdżenia samochodami - mówił prezydent. Nie widzę spójności w tej polityce, chociaż prawdę mówiąc mieszkańcy chcą zaparkować przed swoim blokiem. Potrzeba jednak długich lat, by zmienić tę mentalność, tak by podróżować komunikacją miejską.