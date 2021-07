Białystok. Miasto ogłosiło przetarg na zagospodarowanie placu im. Pawła Adamoiwcza. Powstanie zielony ekran

- Fontanna jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga całkowitej przebudowy, m.in. niecka fontanny przecieka, bortnice fontanny są zniszczone, brak pompy filtracji - wylicza Anna Kowalska, z departamentu komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Uszkodzona fontanna zostanie przebudowana (zdemontowana, naprawiona i złożona ponownie) w ramach wpisanego do budżetu miasta na lata 2021-2022 zadania pn.: ,,Modernizacja Skweru Pawła Bogdana Adamowicza /2021-2022/'. Aktualnie trwają prace zmierzające do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy usługi opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. Inwestycję radni na wniosek prezydenta wpisali do budżetu w cyklu dwuletnim: 2021-2022. Miasto szacowała, że modernizacja może kosztować 1,08 mln zł. Teraz miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.