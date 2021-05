Białystok. Meczet obok składowiska odpadów. Muzułmanie piszą do Sejmu i rządu. A spółdzielnia nie chce oczyścić terenu (zdjęcia)

Spółdzielnia uważa, że wspomniany teren nie jest składowiskiem, tylko stanowi zaplecze Zakładu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" w Białymstoku.

- Teren wykorzystywany jest do zapewnienia bieżącej obsługi nieruchomości mieszkańców spółdzielni. Gromadzone są na nim między innymi materiały do nasadzeń zieleni (drzewa i krzewy), materiały pozostałe po pracach konserwacyjnych zieleni oraz czasowo przechowywany jest piach do corocznej wymiany w piaskownicach placów zabaw i do posypywania dróg i chodników w okresie zimowym. Stanowi on również zaplecze do innych potrzeb zakładu remontowego związanych z bieżącą obsługą nieruchomości spółdzielni - tłumaczy Mirosław Tałałaj, prezes zarządu SM "Zachęta".