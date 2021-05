Białystok. Majówkowe szczepienia przed Pałacem Branickich. Ile osób przyszło drugiego dnia? (zdjęcia)

Już od wczoraj przed Pałacem Branickich stoją namioty, w których od godziny 10 do 17 można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Dzisiaj zaszczepionych zostało 430 osób. To nieco słabszy wynik, niż wczoraj, kiedy to z akcji skorzystało 467 osób. Do województwa podlaskiego pierwotnie trafiło w sumie 2,5 tysiąca dawek szczepionki Johnson & Johnson. Ale jak potwierdził wojewoda podlaski, Bohdan Paszkowski dzisiaj województwo otrzymało tysiąc dodatkowych dawek.

Pomimo niesprzyjającej aury i ulewnego deszczu dzisiejsza frekwencja utrzymywała równy poziom. Już o godz. 13 szczepionkę przyjęło 207 osób.