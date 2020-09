Białystok. Ma paść 30 proc. drzew na powierzchni ok. 79 hektarów. Wtedy pas startowy na Krywlanach będzie mógł być w pełni wykorzystywany

Miasto wydało decyzję o usunięciu przeszkód lotniczych. Czyli wycinkach w Lesie Solnickim. Dzięki temu wybetonowany pas startowy na lotnisku na Krywlanach będzie mógł być wykorzystywany w pełnej, 1350-metrowej długości. Bez tego bardzo trudno będzie przyciągnąć tu przewoźnika, który uruchomi loty regularne. Czartery zresztą też. Bo przy wykorzystywaniu tylko części długości pasa, tak jak obecnie, przewoźnik musi płacić wysokie ubezpieczenie.

Wycinką objęte będzie 15 131 drzew na powierzchni ok. 78 ha. Jako, że wszystkich drzew jest 43 tys., to wyciąć trzeba będzie ok. 35 proc. całego drzewostanu - mówił wiceprezydent Adam Musiuk.

We wtorek (1 września) poinformował, że miasto wydało decyzję o usunięciu przeszkód lotniczych. Czyli wycinkach w Lesie Solnickim. Dzięki temu wybetonowany pas startowy na lotnisku na Krywlanach będzie mógł być wykorzystywany w pełnej, 1350-metrowej długości. Obecnie, przez sąsiedztwo lasu, korzystać można tylko z części pasa. A konkretnie z 1050 metrów. To jednak za mało, żeby przewoźnicy mogli tu lądować bez konieczności opłacenia bardzo wysokiego ubezpieczenia. Czytaj też: Białystok: Lotnisko Krywlany. Mogą już lądować niewielkie samoloty pasażerskie. Nadano certyfikat [ZDJĘCIA]

- Stąd też nikt dla jednego czarterowego lotu nie będzie ponosił takich kosztów - mówił Jan Nosal, prezes Aeroklubu (a Aeroklub jest przedstawicielem zarządzającej tym terenem spółki Aero Partner). - W tym roku mieliśmy zapytanie z lotniska de Gaulle w Paryżu. Chodziło o lot czarterowy w sprawach biznesowych do Bielska Podlaskiego. Musiałem niestety poradzić, że lepszym rozwiązaniem będzie wylądować w Narwi (tamtejsze lotnisko zostało wybudowane przez Pronar - przyp. red.) i stamtąd polecieć śmigłowcem do Bielska Podlaskiego. Ostatnio z Krywlan do Szczecina chcieli polecieć piłkarze Jagiellonii. Nie doszło to do skutku. - Drużyna musiała jechać do Warszawy, żeby dopiero stamtąd polecieć do Szczecina - mówił Wojciech Strzałkowski, przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu i przewodniczący Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości. - Lotnisko jest niezbędnym elementem rozwoju miasta i regionu. Jesteśmy miastem wojewódzkim, jesteśmy metropolią. Trudno sobie wyobrazić metropolię bez lotniska. Chociażby tak niedużego jak tutaj.

Czytaj też: Podlaskie ma nowe lotnisko. W Narwi (zdjęcia) Obecny na konferencji prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Witold Karczewski stwierdził, że władze Białegostoku wybrały bardzo dobry model powstawania lotniska. - Czyli najpierw krótki pas startowy, a potem dostosowanie lotniska do potrzeb społecznych. Lotnisko w dalszej perspektywie pobudzi gospodarkę do działania - mówił. Natomiast przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białystok Andrzej Parafiniuk przypominał, że kilka miesięcy temu wśród mieszkańców przeprowadzone zostało badanie (w ramach pracy nad Strategią Rozwoju Miasta do 2030 roku) na temat tego, jakie problemy w najbliższym 10-leciu powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności. - Dokończenie budowy lotnisko było na trzecim miejscu. Za zwiększeniem dostępu do służby zdrowie i zwiększeniem dostępu do miejsc pracy. Ta ostatnia potrzeba jest zresztą ściśle związana z lotniskiem. Bo po to, żeby przedsiębiorcy mogli tworzyć nowe miejsca pracy, muszą mieć możliwość bardzo szybkiego dostępu do swoich partnerów gospodarczych - podkreślał.

Decyzja o wycinkach zostanie teraz dostarczona stronom (czyli m.in. Lasom Państwowym, Pogotowiu Lotniczemu czy Aero Partnerowi), które mają 14 dni na złożenie odwołań. - A warto podkreślić, że uwagi do decyzji można było zgłaszać już na etapie jej wydawania i żadna ze stron takich uwag nie zgłosiła - mówił wiceprezydent Musiuk. Czytaj też: Tadeusz Truskolaski: Czas byłoby to wiosło komuś przekazać. Jeśli będzie komu, to jak najbardziej to zrobię Nie powinno więc być odwołań. Gdy decyzja stanie się prawomocna, miasto będzie mogło zająć się wycinką. Na razie nie wiadomo, jakie oznacza to koszty i kiedy ruszą prace.

- Od razu zaznaczam, że nie chodzi o wycinkę 78 ha lasu, ale wycięcie precyzyjnie wskazanych drzew, które rosną powyżej strefy nalotu. Proces wydawania decyzji był tak długotrwały, bo do każdego z 43 tys. drzew ktoś musiał podejść, zmierzyć je i opisać - podkreślał wiceprezydent.

Czytaj też: Lotnisko Krywlany. Od roku pas startowy stoi pusty. W najbliższych miesiącach samoloty raczej tu nie wylądują Czyli upraszczając - tuż obok pasa startowego będzie wycinka wszystkich drzew, a im dalej od lotniska, tym wyższe drzewa będą nadal mogły rosnąć. Warto też dodać, że żadne drzewa nie będą przycinane. Jeśli któreś drzewo zostało uznane za przeszkodę lotniczą, będzie całkowicie wycięte. - Eksperci stwierdzili, że przycinanie drzew było rozwiązaniem jedynie tymczasowym - informował Adam Musiuk. Jak mówił w rozmowie z "Porannym" Jan Nosal, kiedy już las zostanie wycięty i pas będzie mógł być wykorzystywany w pełnej długości, trzeba będzie zakupić system naprowadzania (koszt ok. 200 tys. zł), zatrudnić kilka osób do obsługi (m.in. marszałka, czyli osobę, która - mówiąc kolokwialnie - macha chorągiewkami, gdy samolot ląduje), wybudować terminal itd. - Z pasa będą mogły startować samoloty, które mają zasięg (czyli latają na taką odległość - przyp. red.) do 2,3 tys. kilometrów - podkreślał.

