Białystok. Ludowcy chcą utworzenia tymczasowego całodobowego oddziału psychiatrii dziecięcej

Agnieszka Zawistowska, dyrektor biura PSL w Białymstoku, zwróciła uwagę na negatywny wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Michał Zarzecki, prezes Forum Młodych Ludowców, podjął temat braku miejsc w naszym regionie, gdzie dzieci mogłyby otrzymać całodobową pomoc psychiatryczną i zaprezentował rozwiązanie, pod którym podpisują się ludowcy:

- W województwie podlaskim nie ma całodobowego oddziału psychiatrii dziecięcej. Funkcjonują jedynie dzienne ośrodki pomocy, ale to jest za mało. Osiem lub siedem godzin dziennie to zdecydowanie nie wystarcza, by pomóc młodym ludziom. Złożymy więc list do Marszałka Województwa Podlaskiego, aby zajął się tym problemem. Budowa oddziału przeciąga się i została przedłużona na kolejny rok. Więc apelujemy, aby do tego czasu uruchomiono tymczasowy całodobowy punkt opieki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.