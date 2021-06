Białystok. Lato w mieście. Wakacyjne koncerty w Parku Planty (PROGRAM)

W kolejną niedzielę na scenie Parku Planty wystąpi trio akordeonowego Symetrio . Zespół powstał w 2014 roku z inicjatywy studentów klasy akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: Marcina Jabłońskiego, Adama Potery i Krystiana Saciłowskiego. Rok później dołączył do nich grający na instrumentach perkusyjnych Kuba Kotowicz, absolwent wydziału muzyki estradowej i jazzu tej samej uczelni. Repertuar Symetrio jest bardzo różnorodny, począwszy od baroku, przez klasycyzm, muzykę bałkańską i folkową, aż po autorskie kompozycje. Koncert rozpocznie się 18 lipca o godz. 18 .

Pierwszym artystą, który wystąpi w Parku Planty będzie Eric Folly Trio . To polsko-francuski zespół, któremu przewodzi wokalista, gitarzysta i tancerz Eric Folly. Formacja czerpie inspiracje zarówno z bogatej kultury muzycznej Francji (jazzu, francuskiej piosenki, poezji), jak i z gorących afrykańskich rytmów kraju swoich przodków - Capo Verde. Erikowi towarzyszy grupa muzyków - kontrabasista Piotr Rodowicz i pianista Jacek Prokopowicz. W repertuarze zespołu są standardy jazzowe Franka Sinatry, Nat King Cole'a, Raya Charles'a, najpiękniejsze francuskie kompozycje, takie jak "La Vie en Rose", "C'est Si Bon", "Les Champs Elysées" oraz autorskie kompozycje artysty. Erik Folly Trio wystąpi 4 czerwca o godz. 18 .

8 sierpnia do zespół Sentido zaprosi białostoczan do "Muzycznego świata Orientu". Artyści wykonają utwory z kręgu muzyki bliskowschodniej, przez bałkańską i sefardyjską, aż po rytmy latynoamerykańskie, a to wszystko przy akompaniamencie orientalnych instrumentów jak daf, tombak, suka czy kemanche. Występ rozpocznie się o godz. 18. W skład Sentido wchodzą: Karolina Matuszkiewicz (wokal, suka, kemanche, skrzypce_, Arad Emamgholi (daf, tombak, wokal) i Piotr Kopietz (akordeon, aranżacje, kierownictwo artystyczne).