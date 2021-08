Białystok. Kolejny poślizg z wydaniem ostatecznej decyzji środowiskowej w sprawie przebudowy ulicy Raginisa

Chodzi o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 676. To odcinek 1300 metrów ulicy Raginisa: od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do granicy Białegostoku. Przebiega on w terenie zabudowanym (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz obiekty o funkcji usługowo-handlowej i przemysłowej).