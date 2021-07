Białystok. Kolejny gorący weekend. W sobotę tłum plażowiczów korzystał z wodnych i słonecznych kąpieli na Dojlidach (zdjęcia)

Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” to nie tylko kąpielisko z piaszczystą plażą, ale również boiska do siatkówki i piłki nożnej, urządzenia do ćwiczeń, place zabaw, wypożyczalnia sprzętu wodnego.

Choć to nie mazurskie jezioro ani Bałtyk, kto wybrał 31 lipca dojlidzki zalew, nie narzekał. Plażowicze chwalili ciepłą wodę, a opalający się na piasku - przyjemny wiaterek, który pomagał wytrzymać blisko 30-stopni C. w słońcu.

Nad bezpieczeństwem relaksujących się czuwał zespół ratowników.

Pierwszy miesiąc wakacji pożegnał nas cudowną aurą. Zobacz jak było w sobotę na Dojlidach.