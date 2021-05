Białystok. Kolejne przesunięcia terminów w sprawie przebudowy ulicy Raginisa. Tegoroczne pieniądze z inwestycji mają iść m. in. na kulturę

Chodzi o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 676. To odcinek 1300 metrów ulicy Raginisa: od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do granicy Białegostoku. Przebiega on w terenie zabudowanym (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz obiekty o funkcji usługowo-handlowej i przemysłowej).

Pozwolenie wodno-prawne jest konieczne, by mogły zostać dokończone uzgodnienia dokumentacji projektowej. Miasto ją kompletuje, a pieniądze na przebudowę wykłada województwo (w projekcie budżetu na 2021 jest zapisane 9 mln, cały koszt to ok. 30 mln). To pokłosie umowy zawartej przez oba samorządy w myśl, której miasto bierze na siebie odpowiedzialność za znalezienie źródeł finansowania węzła Porosły, za którego zaprojektowanie odpowiadał Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ten zaś wziął na siebie finansowanie ulicy Raginisa (plus gotowej już drogi od granic Białegostoku do Supraśla - to jeden projekt stąd suma 102 mln do zwrotu), ale miasto przygotowuje jej dokumentację.