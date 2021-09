Białystok. Inauguracja miejskiego roku szkolnego w SP 24. Rozdano medale nauczycielom. W uroczystościach wziął udział prezydent Truskolaski

We środę (1.09) w Szkole Podstawowej nr 24 w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Wziął w niej udział m. in. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Wręczył on także medale „Diligentiae – za pilność” uczniom i nauczycielom białostockich szkół.

Dawid Gromadzki/UM Białystok