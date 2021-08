Białystok. Giełda staroci przed Klubem Rozrywki Krąg. Zobacz, co można było upolować 22.08! (ZDJĘCIA) Izolda Hukałowicz

Giełda staroci przed Klubem Rozrywki Krąg w Białymstoku to miejsce, gdzie można upolować niezwykłe przedmioty. Zobacz ofertę z 22 sierpnia! Wojciech Wojtkielewicz Zobacz galerię (58 zdjęć)

Stare płyty, obrazy, antyki, monety, narzędzia, a nawet poroże - to tylko niewielka część tego, co można było obejrzeć i kupić podczas dzisiejszej giełdy staroci przed Klubem Rozrywki Krąg w Białymstoku. Piękna pogoda zachęciła białostoczan do odwiedzenia giełdy. Niektórzy upolowali prawdziwe perełki!