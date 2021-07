Białystok. Giełda samochodowa przy Andersa. Sprawdź, jakie auta można oglądać i kupić w niedzielę 4.07.2021 (zdjęcia)

Motoarena, którą co tydzień organizuje Automobilklub Podlaski, to także miejsce, gdzie można sprzedać i nabyć m.in. opony, felgi, części do przeróżnych pojazdów i w zasadzie, wszelkie możliwe akcesoria samochodowe czy narzędzia. Sprawdź w naszej galerii, co tym razem można było nabyć na niedzielnej giełdzie.