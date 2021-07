Białystok. Giełda rolno-towarowa przy Andersa - 11 lipca. Zobacz, ile kosztują świeże warzywa i owoce (ZDJĘCIA)

Aby zobaczyć aktualne ceny produktów z giełdy przy ul. Andersa, przejdź do galerii zdjęć:

Targowisko na giełdzie przy ulicy Andersa w Białymstoku to miejsce, gdzie można nabyć produkty z Podlasia bezpośrednio od rolników. Lato szczególnie sprzyja kupowaniu świeżych warzyw i owoców, które na giełdzie upolujemy zwykle po cenach niższych niż w sklepach.

Na giełdzie można też kupić krzewy i drzewa owocowe do ogrodu, a także regionalne specjały z Podlasia: wiejskie jajka, sery korycińskie, swojskie masło, miody, wędzone wędliny, chleb własnej produkcji. Przy ul. Andersa kupimy też lekkie kosmetyki naturalne - idealne na lato.

Targowisko działa od poniedziałku do niedzieli, jednak to w weekend giełda tętni życiem. W niedzielę przyjeżdżają tu również pasjonaci aut, gołębi oraz staroci. W ostatnie dni tygodnia giełda czynna jest do godz. 12.00.