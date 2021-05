Białystok. Giełda przy Andersa. Można znaleźć tu wszystko. Pomimo świąt chętni odwiedzili targowisko (ZDJĘCIA)

Co niedziela na targowisku przed halą Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowe przy ul. Andersa 40 odbywa się giełda. Dzisiaj czynna była od godz 7 do 13:30. Na okolicznych straganach można było kupić części i akcesoria samochodowe, odzież, zabawki, narzędzia, rowery, owoce, warzywa czy sadzonki warzyw i kwiatów. Tym razem nie odbyła się co prawda giełda samochodowa, ale następna jest zapowiedziana już na przyszły tydzień. Nie brakowało za to różnorodności na towarowym markecie. Przyjechały całe rodziny, wraz z najmłodszymi. Na targowisku każdy mógł znaleźć coś dla siebie.