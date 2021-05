Białystok. Ewa Chodakowska pakowała batony dla dzieci w nowym zakładzie Purelli [zdjęcia]

Prezes Purella Superfoods Michał Czerwiński informuje, że jest to pierwszy etap inwestycji, która kosztowała 20 mln zł. Cała linia produkcyjna liczy 6 tys. mkw., w tej chwili zajęta jest połowa z czego ponad 1,2 tys. mkw to hala produkcyjna linii BeRaw. W przyszłym roku zacznie się kolejny etap inwestycji, w ramach której powstanie m.in. własne centrum badań i rozwoju.

- To najnowocześniejsza linia produkcyjna batonów w Polsce. Mamy certyfikację Sanepidu a od tygodnia najwyższa certyfikację jakościową IFS 6.1, która pozwala nam produkować także na rynki europejskie, bo eksport staje się dla nas celem strategicznym.

Możemy wytwarzać 15 tys. batonów na godzinę, co daje ponad 120 tys. batonów na jednej zmianie. Jeśli chodzi o wszystkie produkty to w ciągu godziny nasze dwie linie (do batonów i tzw. małych formatów, np. żelków) mogą wytworzyć ich 90 tys. - wylicza Michał Czerwiński i dodaje: - Sztandarowe produkty Purelli to cała linia na bazie produktów o najwyższych wartościach odżywczych, w których firma ma m.in. kategorię śniadaniową, musli, zioła funkcjonalne, shoty imbirowe, suplementy wegańskie i oczywiście cała nasza linia BeRAW, w której od niedawna gościmy linie dla dzieci, czyli BeRAW kids.