Białystok. "Dzieci były niedożywione, zawszone, pogryzione przez pluskwy, miały nieleczone ropiejące rany". Matka stanie przed sądem

Prokuratura wszczęła postępowanie karne przeciwko matce, jednocześnie informując o całej sytuacji sąd rodzinny i nieletnich. Ten, zdecydował o umieszczeniu dziewczynek w domu dziecka.

Interwencja miała miejsce pod koniec stycznia 2021 r. Po ponad 4 miesiącach dochodzenia, w trakcie którego zasięgnięto m.in. opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, 31 maja prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko matce dziewczynek. Zarzut postawiony 44-latce obejmuje okres od nieustalonego dnia miesiąca 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.

- Oskarżona będąc zobowiązana do opieki, naraziła swoje dwie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że zaniedbała podstawową opiekę dzieci, w wyniku czego stwierdzono u nich znaczne zawszenie, skołtunienie włosów, zaniedbaną ciemieniuchę tworzącą rodzaj skorupy na głowie, liczne skażone zmiany skórne po ukąszeniu owadów, leukocytozę (zwiększona ilość białych krwinek - leukocytów - wskazującą na infekcje - przyp. red.), niedokrwistość, małopłytkowość i eozynofilię - wymienia prokurator Zalesko. - Ponadto u jednej z pokrzywdzonych dziewczynek stwierdzono sporą nadkażoną zmianę skórną na pięcie, infekcje ropną w okolicach płciowych i podwyższone parametry zapalne. W wyniku czego mogło dojść do uogólnionego zakażenia nadkażonych zmian skórnych (sepsy), a przez to do utraty życia pokrzywdzonych.