Białystok. Dworzec PKP będzie miał patrona. To Danuta "Inka" Siedzikówna (zdjęcia)

- Ten piękny dworzec niedawno został zmodernizowany. Także trwają prace nad tym żebyśmy szybkimi pociągami mogli jeździć m. in. do Warszawy, czy w stronę Ełku. Jest to dla nas bardzo ważne. Chcieliśmy również zadbać o wizytówkę patriotyczną tego miejsca. Chcielibyśmy, żeby ten piękny dworzec miał swojego godnego patrona. W związku z powyższym zwróciłem się z taką prośbą do zarządu PKP. Po konsultacji ze środowiskiem białostockim, naszymi mieszkańcami i wspólnie z radnymi klubu PiS w Białymstoku uznaliśmy, że takim świetnym patronem będzie Danuta "Inka" Siedzikówna - powiedział Adam Andruszkiewicz, poseł PiS i sekretarz stanu w KPRM.