Białystok. Dwa lata więzienia za pobicie jednej osoby, uniewinnienie od śmiertelnego pobicia drugiej. Zapadł wyrok wobec Marka Z.

Było to 23 stycznia 2019 r. W pustostanie przy ul. Poleskiej grupa osób spożywała alkohol. Według ustaleń sądu, między Markiem Z. a jednym z biesiadników doszło do kłótni. Ten drugi zarzucił mu kradzież wspólnych pieniędzy przeznaczonych na zakup trunku i papierosów. W pewnym cała trójka oskarżonych rzuciła się na niego. Mężczyźni bili go pięściami, kopali w twarz i inne części ciała.

Po chwili spokoju wybuchła kolejna awantura. Tym razem między Pawłem S. a drugim pokrzywdzonym. Oskarżony miał pretensje, że ten nie dorzuca się do alkoholu. Agresja słowna przerodziła się w pobicie. S. uderzył mężczyznę pięścią w twarz. Do zadawania ciosów dołączyli się pozostali dwaj oskarżeni. Przestali bić, gdy ofiara nie dawała już oznak życia. Przestraszyli się. Paweł S. pobiegł do pobliskiego budynku, aby wezwać pomoc.