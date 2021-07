NOWE PILNE Białystok. Duże utrudnienia w kursowaniu pociągów przez uszkodzone torowisko

W nocy z czwartku na piątek doszło do uszkodzenia na stacji w Białymstoku doszło do uszkodzenia fragmentu torów, którymi poruszał się skład towarowy. Zniszczony został rozjazd dla pociągów jadących z Białegostoku do Warszawy, Ełku i Bielska Podlaskiego.