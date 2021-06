Białystok. Darmowa rehabilitacja dla mieszkańców. Kto może z niej skorzystać? Zapisy tylko we wtorek i środę!

Już jutro (29 czerwca) ruszą zapisy na bezpłatną rehabilitację leczniczą i fizjoterapię w drugim półroczu 2021 roku. Na ten cel białostocki magistrat przeznaczy w tym roku łącznie 600 tys. zł. Zabiegi są realizowane przez pracowników Szpitala Miejskiego im. PCK, jednak miejscem ich wykonywania jest placówka przy ul. gen. J. Bema 2 w Białymstoku.

Zabiegi są przeznaczone dla osób, które wymagają powrotu do zdrowia po przebytych urazach, chorobach, wypadkach. Mogą z nich skorzystać pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi, niedowładem kończyn i schorzeniami reumatycznymi. W ofercie są m.in. ultradźwięki, laser, prądy czy ćwiczenia. Mieszkańców na zabiegi zakwalifikują fizjoterapeuci ze Szpitala Miejskiego.

W drugim półroczu planowanych jest 10 tur zabiegowych, po ok. 105 osób na jedną turę. Oznacza to, że z rehabilitacji skorzysta ok. 1050 osób.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest zameldowanie na terenie naszego miasta lub wskazanie Białegostoku jako miejsca płatności podatku dochodowego.