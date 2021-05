Białystok coraz bardziej dostępny dla osób słabosłyszących. Politechnika Białostocka oraz Muzeum Pamięci Sybiru z pętlą indukcyjną

W miejscach użyteczności publicznej, jak np. urzędy czy ośrodki zdrowia, niezwykle często panuje pogłos, ludzie stojący w kolejce rozmawiają ze sobą, a personel jest zazwyczaj oddzielony od klientów ladą bądź szybą. Sprawia to, że głos jest stłumiony, pojawiają się zakłócenia, a do użytkownika aparatu dociera wiele dźwięków jednocześnie i ciężko jest je odpowiednio zidentyfikować.

Odpowiedzią na ten problem jest pętla indukcyjna, która niweluje wszelkie zakłócenia i gwarantuje czysty odbiór dźwięku. To właśnie dzięki niej osoby słabosłyszące mogą wyraźniej słyszeć i lepiej rozumieć docierające do nich głosy. Wystarczy, że w przestrzeni gdzie jest zainstalowana, użytkownik aparatu bądź implantu włączy w nim – wcześniej uruchomiony u protetyka – tryb cewki indukcyjnej. Zapewni to osobom z niepełnosprawnością słuchu komfort uczestnictwa w życiu społecznym (np. możliwość załatwienia spraw urzędowych czy dostęp do edukacji czy dóbr kultury) i zniweluje obawy o niezrozumienie docierających dźwięków.

Użytkownicy urządzeń wspierających słyszenie na co dzień borykają się z zakłóceniami w odbiorze dźwięków. Najbardziej odczuwalne jest to w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, panuje hałas czy dociera gwar ruchu drogowego.

Do grona instytucji wyczulonych na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami – w tym niepełnosprawnością słuchu, dołączyło Muzeum Pamięci Sybiru, które jeszcze przed rozpoczęciem działalności zainstalowało pętle indukcyjne. Są one obecne też na Politechnice Białostockiej. Pierwsze tego typu urządzenia pojawiły się tam ponad dekadę temu, w 2009 roku. Były to systemy do auli wykładowych. Kolejne zakupione zostały pod koniec ubiegłego roku. Zainstalowano je w miejscach obsługi studentów: we wszystkich dziekanatach, w Bibliotece Politechniki Białostockiej, w sekretariatach Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, w Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji oraz w kilku jednostkach administracyjnych, między innymi w sekretariacie prorektora ds. studenckich.