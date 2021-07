Białystok. Burza i ulewa nad miastem. Zalane ulice i chodniki. Wiele z nich jest nieprzejezdnych 1.07.2021 [ZDJĘCIA]

Na obszarze, głównie południowych powiatów obserwuje się aktywny rozwój burz, które przemieszczają się z południa i południowego-wschodu na północ. Burzom towarzyszą opady deszczu o średnim natężeniu do 10 mm/h, lokalnie także grad. Zgodnie z treścią wydanego ostrzeżenia spodziewane są burze z ulewnymi opadami deszczu, średnio skumulowana suma opadów może wynieść od 30 mm do 50 mm. Do tej pory nie zanotowano znaczących porywów wiatru, jednak nie można wykluczyć ich na poziomie 70-90 km/h - informował przed godz. 16 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku.