Białystok. Budowa strzelnicy z budżetu obywatelskiego odłożona na półkę. Nie ma widoków finansowych na jej realizację

Teraz do tematu wrócił radny Paweł Myszkowski. Przewodniczący komisji samorządności i bezpieczeństwa zapytał prezydenta z jakich przyczyn projekt „Białystok Buduje Strzelnicę” nie został wpisany do uchwał o budżecie miasta Białystok na lata 2019, 2020 oraz 2021, ani Uchwał o Wieloletniej Perspektywie Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019-2039, 2020-2020 oraz 2021-2040? I co miasto w ogóle zrobiło, by strzelnica powstała? Czy podejmowało próby pozyskania dofinansowania projektu poprzez złożenie wniosków do ministra sportu i turystyki lub innych organów władzy państwowej?

- Na opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji projektu „Białystok Buduje Strzelnicę” ogłoszono trzy przetargi - odpowiedział sekretarz miasta Krzysztof Karpieszuk.