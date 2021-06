Białystok. Bp Henryk Ciereszko, administrator Archidiecezji Białostockiej cofnął dyspensę od udziału w mszach świętych

Decyzja bp Henryka Ciereszki to pokłosie stanowiska biskupów zgromadzonych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dotyczyło ono zniesienia we wszystkich diecezjach (od 20 czerwca) dyspens od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Zostały one wprowadzone w początkowym etapie pandemii.

W Archidiecezji Białostockiej obowiązywała od 13 marca 2020 roku na mocy dekretu ówczesnego metropolity abp. Tadeusza Wojdy. Teraz została odwołana. Odpowiedni dekret wydał w poniedziałek [21.06.2021] bp Henryk Ciereszko, administrator archidiecezji.

- Odwołanie nie odnosi się do państwowych przepisów sanitarnych. W związku z tym należy przestrzegać przepisów dotyczących zachowania odległości, obłożenia budynków i stosowania maseczek ochronnych - zaznacza bp Henryk Ciereszko.