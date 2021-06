Białystok. Bezpłatny przegląd roweru w ramach akcji "Dbam o rower"

Bezpłatny punkt przeglądu rowerów zostanie zorganizowany na parkingu przed budynkiem Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Rocha 3. We wtorek od godz. 14 do godz. 18 będzie można tam zrobić podstawowy przegląd swojego jednośladu. Oprócz tego można będzie liczyć na:

Na miejscu przeprowadzone zostaną również akcje profilaktyczno-edukacyjne przez policję i straż miejską na temat bezpieczeństwa na drodze. Dla osób biorących udział w wydarzeniu „Dbam o rower” przewidziane są gadżety rowerowe oraz materiały dotyczące bezpieczeństwa.

Urząd Miejski w Białymstoku chce tym samym zachęcić do udziału w rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Przegląd roweru może być pierwszym krokiem do udziału w akcji, która potrwa do 30 czerwca. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację „Aktywne Miasta” i wybrać Białystok jako miasto, dla którego chce się zbierać kilometry. Miasto, które wykręci najwięcej kilometrów w przeliczeniu na mieszkańca, wygra rywalizację i otrzyma przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.