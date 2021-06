Białystok. Awantura o biało-czerwone flagi na cmentarzu żołnierzy radzieckich w „dzień pabiedy”. Spór na linii radny - magistrat

- Zwrócili się do mnie mieszkańcy Białegostoku, oburzeni faktem, że na cmentarzu żołnierzy radzieckich, znajdującym się przy ulicy Kawaleryjskiej, wystawiono na stojakach polskie flagi narodowe – twierdzi radny Paweł Myszkowski.

Według niego polskie flagi znalazły się bezpośrednio przed pomnikiem "wdzięczności Armii Radzieckiej" symbolu wieloletniej dominacji Związku Radzieckiego nad Polską - który niegdyś stał na plantach i który wywieziono na cmentarz tuż przed obaleniem go przez białostoczan.

- Kilkadziesiąt lat, które upłynęły od 9 maja 1945 roku, pozwala nam na rzetelną ocenę faktu, że "Dzień Pabiedy” to nie było dla Polski żadne wyzwolenie, tylko zmiana okupanta – podkreśla radny PiS. - Po zakończeniu Il wojny światowej to radzieccy żołnierze dokonywali zbrodni na Polakach, katowali ich z polskimi komunistami w ubeckich więzieniach i w zasadzie od razu kiedy Armia Czerwona weszła do Polski, nie było mowy o żadnym wyzwoleniu.