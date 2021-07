Białystok. 9 lat więzienia i dożywotniego zakazu jazdy domaga się prokurator dla kierowcy, który pijany potrącił na pasach dwie osoby

Chodzi o zdarzenie sprzed niemal 9 miesięcy. 19 października 2020 r., około godziny 20, 9-latek przechodził ze swoim ojcem przez pasy na skrzyżowaniu ulicy Zielonogórskiej i Wrocławskiej w Białymstoku. Mieli zielone światło. Nagle uderzył w nich rozpędzony fiat stilo. Według ustaleń śledczych, kierowca nawet nie próbował hamować. Potem uciekł.

Potrąceni w czasie wypadku doznali rozległych obrażeń ciała. Mieli połamane kości twarzoczaszki, obrzęk mózgu, złamania miednicy i uda, stłuczenia płuc. Chłopiec miał złamany krąg i niedowład prawych kończyn. Mężczyzna do tej pory nie widzi na jedno oko.

Podejrzewany kierowca został zatrzymany dopiero następnego dnia. Prócz Marcina G., w ręce policji wpadła również partnerka 44-latka, która w chwili wypadku jechała z oskarżonym jako pasażerka. Anna F. odpowiada przed sądem za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku. Marcin G. dodatkowo za spowodowanie wypadku drogowego, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu dwóch osób, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Okazało się, że w dniu tragedii para wracała z remontowanego mieszkania. Sam G. przyznał, że w czasie prac wypił kilka piw (biegły wyliczył, że w chwili wypadku mógł mieć od 1,6 do 2,5 promila alkoholu we krwi), ale czuł się dobrze, więc wsiadł za kierownicę. Zmęczenie, zdenerwowanie kłótnią z partnerką spowodowało, że nie zauważył czerwonego światła. Potem w szoku odjechał. Na ostatniej rozprawie wyjaśnił, że namawiała go do tego pasażerka.