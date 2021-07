Białystok. 77. rocznica Akcji „Burza”. Władze wojewódzkie, rządowe i miejskie upamiętniły niepodległościowy zryw Armii Krajowej

Wspominając wydarzenia z 1944 r. mjr Czesław Chociej, Prezes Okręgu Białystok Światowego Związku Armii Krajowej – głównego organizatora uroczystości, mówił:

- Kiedy dostaliśmy rozkaz Akcji „Burza”, wszyscy niezmiernie ucieszyliśmy się, bowiem zaświeciło światełko w tunelu, że wreszcie może będzie wolna Polska i wreszcie naród nie będzie gnębiony przez hitlerowców – podkreślał mjr Chociej. - Nastąpiły wśród nas żołnierzy przegrupowania do różnych zadań, do potyczek różnych, ponieważ dużo żołnierzy Wermachtu wycofywało się z kierunku Grodna w kierunku Białegostoku i Warszawy. I mieliśmy za zadanie, jak się da, to im dokuczyć, przeszkodzić im. I tak to się działo… .