Białystok. 51-latka złożyła do komendanta miejskiego skargę na policjantkę, która spowodowała stłuczkę

Policjantka została ukarana mandatem. W jej sprawie toczy się też postępowanie dyscyplinarne. Ale to nie koniec. Do kolizji doszło w czasie powrotu z interwencji przy sąsiedniej ulicy. Na jej przeprowadzenie złożyła zażalenie kobieta, której zarzucono wszczęcie awantury w sklepie oraz zabrano do izby wytrzeźwień.