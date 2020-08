Białystok. 3,5 tysiąca bezpłatnych szczepionek dla seniorów. Z programu skorzystasz od połowy września (ZDJĘCIA)

- Grypa sezonowa zbija z nóg i jest bardzo poważną chorobą. Warto oszczędzić sobie tych nieprzyjemności i ewentualnych powikłań. Sytuacja w tym roku jest wyjątkowa i rekomendowane są szczepienia, szczególnie dla seniorów z chrobami współistniejącymi - mówi Anna Kalinowska, kierowniczka ośrodka "Uniwersytecki Lekarz Rodzinny". - Do naszego ośrodka trafi 250 bezpłatnych szczepionek dla seniorów. W drugiej połowie września otworzymy zapisy. Już dziś zainteresowanie jest bardzo duże. Prosimy jendak o cierpliwość - dodaje kierowniczka.

Seniorzy już dzwonią do ośrodków zdrowia, które biorą udział w projekcie bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Na ogromne zainteresowanie może mieć wpływ epidemia. Podczas publicznej dyskusji na temat koronawirusów, często przewija się również grypa. Dzięki temu rośnie świadomość dot. powikłań, na jakie narażone są osoby starsze po infekcji.

- Tylko w tym tygodniu zaszczepiliśmy kilka osób starszych. Zainteresowanie szczepionkami ogólnie w tym roku jest dużo większe niż w poprzednich. Temat podejmują naukowcy w mediach. Starają się również lekarze rodzinni. Przekonujemy, że warto się zaszczepić. W ten sposób możemy chonić nie tylko siebie, ale też innych. Jeśli w rodzinie mamy osoby chore na nowotwory lub z obniżoną odpornością, bądź też małe dzieci, wtedy szczepiąc się, chronimy członków rodziny, który nie mogą poddać się profilaktyce - podkreśla Kalinowska.

Jeśli nie kwalifikujemy się do progamu bezpłatnych szczepień przeciw grypie, możemy wykupić środek na własną rękę. Od drugiej połowy września będzie on dostępny w aptekach. Jego koszt nie przekracza 50 zł. Droższe są niestety szczepionki przeciw pneumokokom. Nie są refundowane i kosztują ok. 350 zł.