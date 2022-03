Białystok. 23. Dni Kultury Kresowej i Wielki Jarmark Kaziukowy Urszula Kropiewnicka

mat. organizatora

W tym roku 23. Dni Kultury Kresowej i Wielki Jarmark Kaziukowy odbędą się znów przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. To okazja do tego, by m.in. kupić ozdoby wielkanocne, koguciki, baranki, czy palmy wielkanocne. Nie zabraknie też biżuterii, ubrań, toreb i galanterii skórzanej. Nabyć będzie można też miody, wina i owoce z różnych regionów Polski. Do tego ręcznie dziergane serwetki, obrusy, swetry i skarpety robione na drutach, a nawet... proce, hełmy i tarcze - niczym ze średniowiecznych czasów.