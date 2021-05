Białystok. 17-latka wyrzucona ze szkoły katolickiej. Dariusz Piontkowski: "Za nieprzestrzeganie statutu szkoły są kary"

Do sprawy relegowania 17-latki ze szkoły odniósł się Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i podlaski poseł PiS. Podkreślił, że uczniowie i rodzice, decydując się na wybór szkoły, są zobowiązani do przestrzegania statutu czy regulaminu placówki.

- W naszej ocenie oznacza to, że szkoła półtora tygodnia po wypowiedzeniu umowy w trybie natychmiastowym (27 kwietnia) nadal nie jest w stanie, nie może lub nie chce określić, jakie fakty i przepisy były jego podstawą. Należy wnioskować, że szkoła dopiero po uzyskaniu zamówionej ekspertyzy prawnej poda podstawy swojej decyzji o natychmiastowym wypowiedzeniu - komentuje mec. Anna Jaczun - Jednocześnie informuję, że w sprawie interwencję podjął Rzecznik Praw Obywatelskich. Minister Edukacji i Nauki skierował sprawę do Podlaskiego Kuratora Oświaty z prośbą o rozważenie skorzystania z przepisów kompetencyjnych, wyrażonych art. 53 i 55 ustawy prawo oświatowe, pozostającymi w związku z art. 180 tej ustawy, zaś Rzecznik Praw Dziecka poinformował, że zbada przedmiotową sprawę w granicach kompetencji - podkreśliła adwokat 17-latki i jej rodziny.

W obronie Julity stanęli posłowie. Pismo do szkoły wystosowała posłanka Joanna Senyszyn. W interwencji poselskiej wskazywała na brak podstaw do usunięcia ze szkoły. Krzysztof Truskolaski wspólnie z posłanką Kamilą Gasiuk-Pihowicz interweniowali w kuratorium domagając się wyjaśnień, jakie kroki podjęła instytucja, by bronić uczennicy. Podnoszą: "Nie ma naszej zgody na represję uczniów, którzy głośno prezentują swoje poglądy". Osobiście w zespole szkół swoją interpelację złożył również poseł Paweł Krutul. Chce poznać okoliczności relegowania Julity. „Szkoły powinny dawać przestrzeń uczniom na wyrabianie własnych poglądów i swobodne ich wyrażanie, zwłaszcza w czasie wolnym”. I pyta czy władze szkoły mają świadomość, że zapisy zawarte w statucie tej szkoły łamią konstytucję, zwłaszcza jej artykuł 47, który głosi: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”.